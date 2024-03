Materiality in History of Architecture and Urban Planning: evolutions of techniques, perceptions and analyzes Salon Roseraie 1 Lyon, mercredi 26 juin 2024.

La session propose de questionner les matérialités virtuelles anciennes et nouvelles en l’histoire de l’architecture et de l’urbanisme – relevés d’archéologues du bâti, photogrammétrie, lasergrammétrie, géomatique, etc. Cette matérialité conditionne la perception et l’analyse de l’espace, mais dans quelle mesure ?

Le premier axe porte sur l’histoire de la dématérialisation de l’espace à des fins d’analyse. Si les chercheurs spécialisés dans l’étude de l’époque médiévale – et tout particulièrement les archéologues du bâti – usent traditionnellement des techniques de reconstitution, les différents services d’étude du patrimoine culturel – universitaires ou non – ont notamment fait appel à ces techniques – essentiellement jusqu’à la limite des temps modernes et de l’époque contemporaine. Comment, sur le temps long, ces techniques ont-elles influé sur la perception de l’espace et donc conditionné l’analyse du bâti ? Où – départements universitaires, services patrimoniaux de collectivités locales, organisations de conservation du patrimoine, etc. – et par qui – photographes, topographes, dessinateurs, etc. – ces techniques ont-elles été mises œuvre ? Peut-on enfin établir des corrélations entre l’évolution de ces techniques et celle de l’historiographie ?

Le deuxième axe s’intéresse, toujours à des fins d’analyse, à l’extension de la dématérialisation de l’espace depuis la « révolution numérique ». Les édifices médiévaux ne sont ainsi plus uniquement concernés, mais aussi ceux des époques ultérieures, ainsi que l’ensemble d’une aire d’étude, qu’elle soit urbaine, périurbaine ou rurale. L’avènement du numérique a engendré une révolution dans la perception de l’espace, créant des nouvelles méthodes d’analyses. Quelles nouvelles techniques de matérialisation ont le plus influencé les chercheurs en histoire de l’architecture et de l’urbanisme ? Ces techniques ont-elles constitué une véritable révolution dans l’analyse ou sont-elles de simples outils accessoires de matérialisation de l’espace ? Où et comment sont-elles appliquées ? Quelles nouvelles techniques devraient être amenées à évoluer afin de perfectionner plus encore l’analyse du bâti ?

Cette session est réalisée avec le soutien d’un comité scientifique international : Christopher Drew ARMSTRONG (US), François BALLAUD (FR), Emmanuel CHÂTEAU-DUTIER (CA), Grégory CHAUMET (FR), Sophie CUEILLE (FR), Thorsten HANKE (UK), Andres LEPIK (DE), Anesti KOUTSOUDIS (GR), Annunziata Maria OTERI (IT), Letizia TEDESCHI (CH) et Geoffrey STELL (UK).

Pour de plus amples renseignements, voir le site internet de la session : www.materiality- history-archi-urba.org

Salon Roseraie 1 Centre de Congrès de Lyon Lyon 69006 Cité Internationale Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes