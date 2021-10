Paris Centre lgbtqi+ Paris Ile de France île de France, Paris Matérialismes Trans Centre lgbtqi+ Paris Ile de France Paris Catégories d’évènement: île de France

Débat autour de la sortie du livre Matérialismes Trans A l’occasion de la sortie de l’ouvrage « Matérialismes Trans » aux éditions Hystériques et associé.es, présentation et discussion autour du livre en présence de Pauline Clochec, codirectrice de l’ouvrage et de nombreux invité.es, dimanche 21 novembre à 17h30. Refusant la réduction des réalités trans à des questions d’identité, cet ouvrage assume une perspective féministe matérialiste : il s’agit d’aborder les conditions sociales des personnes trans, leurs positions dans les rapports sociaux de sexe, de race et de classe, ainsi que leurs inscriptions dans les mouvements féministes. Animations -> Conférence / Débat Centre lgbtqi+ Paris Ile de France 63 rue Beaubourg Paris 75003

