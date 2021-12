Créon Cinéma Max Linder Créon, Gironde MATEØ VIVËS feat BTZRAP « La Fin Du Film » Cinéma Max Linder Créon Catégories d’évènement: Créon

Nouveau titre de MATEØ VIVËS feat BTZRAP —————————————- « La Fin Du Film ». —————– **Découvrez en avant première au cinéma Max Linder de Créon la présentation du clip vidéo « La Fin Du Film ».** Agé de 16 ans **MATEØ VIVËS** est un jeune DJ Producteur de musique éléctronique Bordelais habitué à jouer des DJ SET à Ibiza, dans des soirées privées et en afterwork, notamment sur le bateau Marco Polo Bordeaux. Pour ce projet Il s’est associé a un jeune rappeur Bordelais **BTZRAP** qui pose un flow clair et rythmé sur ce mélange équilibré de sonorités électroniques et urbaines. Le son a été masterisé par l**e DJ producteur OWDJI** connu pour ses rendus de basses. La réalisation du clip à été confiée à **Stewood** et son univers bien à lui en collaboration avec S.Vives. En attendant la sortie officielle du morceau prévue ce début d’année, venez découvrir le clip du projet « La Fin Du Film » avec les artistes ainsi que l’équipe du tournage qui seront présents pour la projection. **Le clip sera suivi du film SUPREMES (Biopic du groupe NTM).** Lien réseaux sociaux : [MATEØ VIVËS](https://spark.adobe.com/page/brWQmR2KC5eKi/)

Tarifs : adultes : 5,50 euros, moins de 18 ans : 4,50 euros

