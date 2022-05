Matelotage/Ramendage – Nuit européenne des musées 2022 Musée de la Pêche Concarneau Catégories d’évènement: Concarneau

Matelotage/Ramendage – Nuit européenne des musées 2022 Musée de la Pêche, 14 mai 2022 18:00, Concarneau. Nuit des musées Matelotage/Ramendage – Nuit européenne des musées 2022 Musée de la Pêche Samedi 14 mai, 18h00 Entrée libre dans la limite des places disponibles

Animé par les Amis du Musée de la Pêche. Apprenez à faire des noeuds simples et découvrir leur utilité. En route moussaillon ! http://www.musee-peche.fr Free entry within the limits of available places Saturday 14 May, 18:00 Entrada libre dentro del límite de plazas disponibles Sábado 14 mayo, 18:00 3 rue Vauban, 29900 Concarneau 29900 Concarneau Bretagne

Concarneau