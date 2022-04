Matelot d’un jour !

Matelot d'un jour !

2022-04-27 – 2022-04-27

Découvrez les nœuds marins, leurs usages à bord et leurs détournements créatifs ! Selon les séances : matelotage classique ou matelotage décoratif, pour s'amuser avec les cordages. Pour tous à partir de 7 ans ; enfants accompagnés d'un adulte. Réservation fortement conseillée.

milmarin@guingamp-paimpol.bzh +33 2 96 55 49 34

