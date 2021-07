Écouen Parvis de l'Église Ecouen, Val-d'Oise Matelassier Parvis de l’Église Écouen Catégories d’évènement: Ecouen

Val-d'Oise

Matelassier Parvis de l’Église, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Écouen. Matelassier

Parvis de l’Église, le samedi 18 septembre à 10:00

Découvrez la confection de matelas traditionnels sur-mesure avec de la laine et des toiles de haute qualité, réfection de vieux matelas de laine et de sommiers …. Découvrez la confection de matelas traditionnels sur-mesure avec de la laine et des toiles de haute qualité, réfection de vieux matelas de laine et de sommiers …. Parvis de l’Église Place de l’Église 95440 Ecouen Écouen Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Ecouen, Val-d'Oise Autres Lieu Parvis de l'Église Adresse Place de l'Église 95440 Ecouen Ville Écouen lieuville Parvis de l'Église Écouen