Matekita, un concert et un nouvel album L’Alimentation Générale, 27 mai 2022, Paris.

Le vendredi 27 mai 2022

de 20h00 à 23h00

. gratuit

Matekita présente son nouvel album “And Then The Sun Rose In The West” sur la scène de l’Alimentation Générale (11e), le 27 mai prochain.

Matekita présente son nouvel album “And Then The Sun Rose In The West” sur la scène de l’Alimentation Générale le 27 mai prochain. Puisant dans les textures organiques, et les mêlant aux matières électroniques, le pianiste, claviériste et producteur Công Minh Pham alias Matekita fait naître une musique hybride et audacieuse, repoussant les frontières musicales et captive dans une quête passionnée de rassembler jazz et musiques électroniques.

L’Alimentation Générale 64 Rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris

Contact : http://alimentation-generale.net/evenements/2022-05-27#.YnFLWiEaRoQ https://www.facebook.com/events/1332983720545030/ https://www.facebook.com/events/1332983720545030/

Matekita