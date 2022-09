Matchs d’improvisation du MITHE, 3 octobre 2022, .

Matchs d’improvisation du MITHE



2022-10-03 20:30:00 – 2022-10-03

EUR Championnat d’improvisation théâtrale.



C’est la rentrée pour le MITHE ! Rendez-vous dês le 3 octobre pour la reprise des matchs d’impro du lundi au Daki Ling.





Un match d’impro ?

Et oui un match d’impro te dis-je ! 2 équipes de 5 joueurs encadrées par un arbitre se disputent un match. L’arbitre donne une catégorie, un thême, un laps de temps, et place aux joueurs de faire aller leur imagination. Le public vote à la fin de chaque manche afin d’élire l’équipe qui marque le point. A la fin du match, les points sont comptés, et comme tu t’en doutes, celle qui a marqué le plus de points obtient la victoire !



√áa a l’air chouette ! C’est où et quand ?

√áa se joue au Daki Ling, salle de spectacle/théâtre situé au 45A rue d’Aubagne, dans le quartier de Noailles, 1er arrondissement. Suis le GPS c’est pas bien compliqué ! Tram et métro à proximité.

La date, c’est un lundi sur 2 jusqu’à la fin de la saison (juillet 2023), et ça commence dês le lundi 3 octobre ! Mets des croix sur ton calendrier ! N’oublie pas que nous ouvrons nos portes à 19h30, et les fermons à 20h30, ça te laisse de la marge pour prendre tes places. Un bar est ouvert pour te faire patienter.



Programmation

Lundi 3 octobre à 20h30 – Match #1

Lundi 17 octobre à 20h30 – Match #2

Lundi 31 octobre à 20h30 – Match #3

Lundi 14 novembre à 20h30 – Match #4

Lundi 28 novembre à 20h30 – Match #5

Lundi 12 décembre à 20h30 – Match #6

Lundi 19 décembre à 20h30 – Match #7

Lundi 16 janvier à 20h30 – Match #8

Lundi 30 janvier à 20h30 – Match #9

Lundi 13 février à 20h30 – Match #10

Lundi 27 février à 20h30 – Match #11

Lundi 13 mars à 20h30 – Match #12

Lundi 27 mars à 20h30 – Match #13

Lundi 10 avril à 20h30 – Match #14

Lundi 24 avril à 20h30 – Match #15

