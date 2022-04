Matchs d’impro interne Manding’art Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

4 équipes, composées pour l’occasion, s’affronteront pour conquérir votre rire et votre vote ! 2 matchs différents avec la même envie de vous étonner. Tarif : 8€* en prévente (* +frais de billetterie) 10€ sur place Durée du spectacle : 1h pour chaque match Restauration sur place (sous réserve des normes sanitaires)

8€en prévente, 10€ sur place

Les participant.es des ateliers Explore ta bulle, Sors de ta bulle et les formateur.trice.s de la Bulle Carrée vous proposent 2 matchs d’improvisation Manding’art 1 bis rue du docteur Paul Pujos Toulouse Toulouse Toulouse Est Haute-Garonne

