du lundi 16 mai au mardi 17 mai à Espace Bonnefoy

Il se murmure qu’ils suivraient depuis plusieurs semaines une préparation intense à base de chocolat, de petits suisses et d’emmental, pour ne pas se faire remonter les pendules ! Tels de vrais couteaux suisses, ils devront donner le meilleur d’eux-mêmes. Inutile d’essayer d’acheter l’arbitre avec une fondue… Il s’agira d’être créatif et d’éviter les clichés ! Alors ? ça joue, ou bien ? Le match d’impro, spécialité du Québec, est le spectacle idéal pour s’amuser, que l’on soit jeune, vieux, ou même très vieux ! Avec La Bulle Carrée et les KanaK 14/12/8€* en prévente (*+frais de réservation) 16/14/10€ sur place NOUVEAU : Vous pouvez précommander une assiette de tapas (charcuterie ou végétarienne) sur notre billetterie et être sûr.e de pouvoir la déguster. Des assiettes complémentaires pourront être vendues sur place dans la limite de nos stocks. Ouverture de la buvette : 19h30 durée : 2h30 (avec entracte)

PROMO FRANCE/QUEBEC/SUISSE : prenez des billets pour minimum 2 matchs francophones et vos billets sont à 10€ en tarif normal, 9€ en tarif réduit et 6€ en tarif mineur (+frais de billetterie).

Les Suisses reviennent ! Les comédiens toulousains auront tout intérêt à avoir la forme pour affronter le légendaire humour suisse !

