Matchs de tennis à Cenon Complexe de tennis Francis Lafuente, 27 mars 2022, Cenon.

du dimanche 27 mars au dimanche 1 mai à Complexe de tennis Francis Lafuente

**Dimanche 27 mars :** * Equipe Messieurs (3) US CENON / RIEUFRET **Dimanche 03 avril :** * Equipe Dames (2) US CENON / CAUDERAN * Equipe Messieurs (2) US CENON / MONTAGNE ST EMILION **Dimanche 10 avril :** * Equipe Messieurs (3) US CENON / LATRESNE **Dimanche 1er mai :** * Equipe Dames (2) US CENON / BOUSCAT * Equipe Messieurs (1) US CENON / MICHON ST ETIENNE * Equipe Messieurs (2) US CENON / MONTUSSAN Contact : [**US CENON TENNIS**](https://www.cenon.fr/ma-ville-et-moi/les-associations-de-cenon/tennis-us-cenon)

Retrouvez les rencontres de tennis au complexe Francis Lafuente de Palmer

Complexe de tennis Francis Lafuente 3 allée bouluguet 33150 cenon Cenon Gironde



