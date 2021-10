Roquefort stade M SARRO Landes, Roquefort Matchs de rugby stade M SARRO Roquefort Catégories d’évènement: Landes

Roquefort

Matchs de rugby stade M SARRO, 31 octobre 2021, Roquefort. Matchs de rugby

stade M SARRO, le dimanche 31 octobre à 13:30 13H45 et 15H30 stade M SARRO 8 avenue du marsan 40120 Roquefort Roquefort Landes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-31T13:30:00 2021-10-31T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Landes, Roquefort Autres Lieu stade M SARRO Adresse 8 avenue du marsan 40120 Roquefort Ville Roquefort lieuville stade M SARRO Roquefort