Matchs de Handball Caritatifs Cérons, 16 octobre 2021, Cérons.

Matchs de Handball Caritatifs 2021-10-16 – 2021-10-16

Cérons Gironde

EUR 5 A l’occasion de l’octobre rose, revêtez votre plus belle tenue rose et rejoignez le club de handball de Cérons pour des matchs caritatifs, dès 18H00, ce samedi 16 Octobre.

Avec la participation de la ville de Cérons et du club de Handball L’avenir Pailleton, les organisateurs vous attendent nombreux, que vous soyez sportif ou non.

Les bénéfices seront reversés à “La Maison Rose” de Bordeaux

+33 7 49 72 23 75

Cerons handball

dernière mise à jour : 2021-10-02 par