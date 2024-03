Matchs de Handball à Cenon Complexe sportif multiactivités de la Morlette Cenon, samedi 16 mars 2024.

Matchs de Handball à Cenon Retrouvez les rencontres du Club de Handball Floirac-Cenon à domicile Samedi 16 mars, 14h00 Complexe sportif multiactivités de la Morlette

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-16T14:00:00+01:00 – 2024-03-16T22:00:00+01:00

Fin : 2024-03-16T14:00:00+01:00 – 2024-03-16T22:00:00+01:00

Samedi 16 mars :

14h00 : U11 Garçons / FRONSADAIS

15h30 : U13 Filles / ST MEDARD

17h00 : U15 F / PESSAC

18h30 : U18 G / CREON

20h30 : Seniors F (1) / ASSON

CONTACT :

CLUB MUNICIPAL FLOIRAC/CENON HANDBALL

Complexe sportif multiactivités de la Morlette 3 rue du docteur roux 33150 cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine 0557544562 [{« link »: « https://www.cenon.fr/ma-ville-et-moi/les-associations-de-cenon/handball-club-municipal-floirac-cenon »}] Complexe sportif de 2 800 m2 :

1 gymnase de 1200 m2 pour les sports collectifs, avec une tribune amovible de 260 places et un mur d’initiation à l’escalade.

1 dojo de 623 m2 pour les sports de combats (320 m2 de tatamis).

1 salle d’expression corporelle et de danse de 180 m2.

Des espaces admnistratifs et de convivialité (bureaux associatifs, infirmerie, accueil…).