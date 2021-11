Cenon Complexe sportif multiactivités de la Morlette Cenon, Gironde Matchs à domicile du club de Handball Floirac/Cenon Complexe sportif multiactivités de la Morlette Cenon Catégories d’évènement: Cenon

Gironde

Matchs à domicile du club de Handball Floirac/Cenon Complexe sportif multiactivités de la Morlette, 4 décembre 2021, Cenon. Matchs à domicile du club de Handball Floirac/Cenon

Complexe sportif multiactivités de la Morlette, le samedi 4 décembre à 15:00

**Samedi 04 DECEMBRE** * 15h00 : -13 Filles CMFC / PAILLETON * 17h00 : -15 Garçons CMFC / LORMONT * 19h00 : SENIORS G1 / PAU * 21h00 : SENIORS G2 / PESSAC Contact : ——— [**CMFC Handball**](https://www.cenon.fr/ma-ville-et-moi/les-associations-de-cenon/handball-club-municipal-floirac-cenon) Retrouvez les rencontres de Handball du Club Municipal Floirac/Cenon. Complexe sportif multiactivités de la Morlette 3 rue du docteur roux 33150 cenon Cenon Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-04T15:00:00 2021-12-04T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Cenon, Gironde Autres Lieu Complexe sportif multiactivités de la Morlette Adresse 3 rue du docteur roux 33150 cenon Ville Cenon lieuville Complexe sportif multiactivités de la Morlette Cenon