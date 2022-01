Matches de Championnat départemental de tennis de Table à Sévérac-le-Château Sévérac d’Aveyron Sévérac d’Aveyron Sévérac d'AveyronSévérac d'Aveyron Catégories d’évènement: Aveyron

2022-02-06 – 2022-02-06

Sévérac d'Aveyron

Rendez-vous à la Salle d'animation de Sévérac de 10h à 13h.

Match de championnat départemental :

– en pré-régionale : Millau TT équipe 2 contre Lioujas équipe 1

– en division 1 départementale : Millau TT équipe 3 contre Baraqueville 2. Venez assister aux matches de tennis de table à la Salle d'animations de Sévérac d'Aveyron !

Office de Tourisme des Causses à l'Aubrac

