Arc-et-Senans Arc-et-Senans Arc-et-Senans, Doubs Matcha, la petite poule verte Arc-et-Senans Arc-et-Senans Catégories d’évènement: Arc-et-Senans

Doubs

Matcha, la petite poule verte Arc-et-Senans, 27 novembre 2021, Arc-et-Senans. Matcha, la petite poule verte 2021-11-27 – 2021-11-28 Saline royale Grande rue

Arc-et-Senans Doubs Arc-et-Senans 0 EUR Dans le poulailler des poules blanches, né une petite une poule verte Matcha. De par sa couleur de plume différente, elle est rejetée par ses congénères. Matcha s’enfuit alors seule du poulailler. En chemin elle rencontre Oscargo, un escargot musicien, qui va lui redonner le sourire et l’envie de danser. Leur route les ramène au poulailler, où émerveillées par leur spectacle de musique et de danse, les poules blanches accueillent finalement Matcha comme l’une des leurs. Sur réservation. A partir de 4 ans. visites@salineroyale.com +33 3 81 54 45 45 https://www.salineroyale.com/ Dans le poulailler des poules blanches, né une petite une poule verte Matcha. De par sa couleur de plume différente, elle est rejetée par ses congénères. Matcha s’enfuit alors seule du poulailler. En chemin elle rencontre Oscargo, un escargot musicien, qui va lui redonner le sourire et l’envie de danser. Leur route les ramène au poulailler, où émerveillées par leur spectacle de musique et de danse, les poules blanches accueillent finalement Matcha comme l’une des leurs. Sur réservation. A partir de 4 ans. dernière mise à jour : 2021-10-15 par

Détails Catégories d’évènement: Arc-et-Senans, Doubs Autres Lieu Arc-et-Senans Adresse Saline royale Grande rue Ville Arc-et-Senans lieuville 47.03225#5.77828