Êtes vous prêts… ou du moins croyez vous l’être… pour assister à un match déjanté avec le Cippil ? ? Une tension électrique et une énergie à vous décoiffer !!! ⚡⚡⚡ Sur scène nos meilleurs tipsiens seront là pour défendre nos couleurs ? face aux redoutables éclairs du cippil ? En tout cas quoi qu’il en soit c’est JEUDI 17 février, lieu habituel, horaire habituel, le spectacle idéal pour recharger ses batteries ? (trop de jeux de mot ? peut être mais ?) PS: l’achat des places se fait uniquement sur place avec de l’argent en liquide

entrée soumise au pass vaccinal, masque obligatoire, payement en liquide sur place de 4€

Le match d’improvisation est un spectacle d’improvisation opposant deux équipes, une équipe constituée de membres de la TIPS et une autre de membres du CIPPIL amphithéâtre H. Cartan,Bâtiment 427,Faculté des sciences d’Orsay 426-428 Rue du Doyen Georges Poitou, 91400 Orsay Orsay Le Guichet Essonne

