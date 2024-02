Match TIPS – Mesdames Messieurs Scène de Recherche ENS Paris-Saclay Gif-sur-Yvette, vendredi 16 février 2024.

Mesdames et Messieurs, bonsoir!

La TIPS est ravie de vous annoncer que son prochain match d’improvisation aura lieu le vendredi 16 février ! Il opposera votre TIPS adorée à la génialissime troupe des Mesdames Messieurs.

Vendredi 16 février

⏰ 20h15

4 €

La Scène de Recherche, avenue des Sciences, Gif-sur-Yvette (Plateau du Moulon)

Qu’est-ce qu’un match d’Improvisation théâtrale ?

Un match d’improvisation théâtrale se déroule de la manière suivante:

2 équipes de 5 joueurs s’affrontent, dirigées par un arbitre lors d’un match d’1h30 (deux mi-temps de 45 minutes). L’arbitre donne un thème (« Le soleil gris »), des contraintes (« à la manière d’un western ») puis un temps d’improvisation. Les équipes ont alors 20 secondes pour réfléchir puis, un joueur de chaque équipe entre en scène et l’improvisation commence. Leur but : vous faire vibrer tout en jouant le mieux possible.

Une fois l’improvisation finie, le public vote pour l’équipe qu’elle a préférée.

Attention : Pour la première fois, le match de la TIPS aura lieu à la Scène de Recherche de l’ENS Paris-Saclay.

