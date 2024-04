Match Speedway international Moto club de Morizes Morizès, samedi 13 avril 2024.

Match speedway international à domicile pour notre équipe qui va recevoir les club de Marmande et Miramont de Guyenne. Veenez soutenir notre équipe et le club dans cette compétition!

Nos pilotes de cette année sont très jeune, de 24 ans à 18ans. Notre but est de faire évoluer les pilotes de notre club et promouvoir le sport. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 14:00:00

fin : 2024-04-13

Moto club de Morizes Le parc

Morizès 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine

