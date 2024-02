Match-Spectacle | Starting Block Montataire, mardi 20 février 2024.

Match-Spectacle | Starting Block Montataire Oise

L’adversaire, bien entraîné, est nommé favori. Coup de sifflet, le chronomètre est lancé. Une lutte s’engage alors il faut marquer des points. Marquer des points en racontant des histoires, des histoires de sportives qui se sont battues pour faire valoir leurs droits, des histoires de transgression et de persévérance… Une invitation à célébrer les sportives d’horizons, dépoques et de disciplines différents. ON THE STARTING BLOCKS !

Spectacle au Gymnase Anatole France

1 Chemin des Champarts, 60160 Montataire

Mardi 20 février 2024 à 18h

Tout public En famille

Durée 1h304 .

Montataire 60160 Oise Hauts-de-France lepalace@mairie-montataire.fr

Début : 2024-02-20 18:00:00

fin : 2024-02-20 19:30:00



