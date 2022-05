Match retour de barrage d’accession à la Nationale 2 Stade de Beauablanc Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Stade de Beauablanc, le dimanche 1 mai à 15:00

Un gros match attend l’USAL ce dimanche ! Rendez-vous à 15h à Beaublanc pour venir supporter nos bleus et rouges ! TARIFS : 10€ l’entrée / 3€ entrée étudiante / 3€ l’entrée PMR Billetterie en ligne : [https://www.helloasso.com/…/match-accession-nationale-2](https://www.helloasso.com/…/match-accession-nationale-2)… Présence de la bodega les p’tits culs ivres pendant l’évènement Rendez-vous à la bodega d’après match dès 17h au club house de l’USAL ! Informations : 06 89 35 04 78

Entrée payante

Venez participer au dernier match de la saison à Beaublanc. Nos limougeauds rencontrent l’équipe de Mauléon ! Stade de Beauablanc Stade de Beaublanc Limoges Montjovis Haute-Vienne

2022-05-01T15:00:00 2022-05-01T17:00:00

