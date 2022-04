MATCH POUR L’EMPLOI Épinal Épinal Catégories d’évènement: Épinal

Épinal Vosges Épinal Une date à cocher si vous êtes à la recherche d’un emploi, d’un stage ou d’une formation ! Une après-midi complète dédiée au traditionnel forum à l’emploi auquel participeront de nombreuses entreprises. ! Nouveauté ! Cette année, la matinée est consacrée à la préparation des candidats ! Ainsi, si vous souhaitez travailler votre posture, votre candidature ou bien encore recevoir des conseils sur la confiance en soi et sur la façon d’aborder un recruteur, nous vous attendrons dès 9h30. face.vosges@fondationface.org +33 3 29 34 82 70 https://facevosges.fr/ CENTRE DES CONGRES 7 Avenue de Saint-Dié Épinal

