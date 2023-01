Match OM – Rennes Marseille 8e Arrondissement Marseille 8e Arrondissement Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 8e Arrondissement

Match OM – Rennes Marseille 8e Arrondissement, 20 janvier 2023, Marseille 8e Arrondissement . Match OM – Rennes 3 Boulevard Michelet Orange Vélodrome Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône Orange Vélodrome 3 Boulevard Michelet

2023-01-20 21:10:00 21:10:00 – 2023-01-20

Orange Vélodrome 3 Boulevard Michelet

Marseille 8e Arrondissement

Bouches-du-Rhône EUR 10 32 L’Orange Vélodrome, stade moderne de dernière génération et couvert, accueillera ce match pour les 16es de finale de Coupe de France. Rendez-vous au stade pour la rencontre OM versus le Stade Rennais Football Club : un événement sportif à vivre en direct live! https://billetterie.om.fr/ Orange Vélodrome 3 Boulevard Michelet Marseille 8e Arrondissement

dernière mise à jour : 2023-01-16 par

Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille 8e Arrondissement Autres Lieu Marseille 8e Arrondissement Adresse Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône Orange Vélodrome 3 Boulevard Michelet Ville Marseille 8e Arrondissement lieuville Orange Vélodrome 3 Boulevard Michelet Marseille 8e Arrondissement Departement Bouches-du-Rhône

Marseille 8e Arrondissement Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille-8e-arrondissement/

Match OM – Rennes Marseille 8e Arrondissement 2023-01-20 was last modified: by Match OM – Rennes Marseille 8e Arrondissement Marseille 8e Arrondissement 20 janvier 2023 3 Boulevard Michelet Orange Vélodrome Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône Bouches-du-Rhône Marseille 8e Arrondissement

Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône