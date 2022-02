Match OM – Lyon Marseille 8e Arrondissement Marseille 8e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 8e Arrondissement

Match OM – Lyon Marseille 8e Arrondissement, 1 mai 2022, Marseille 8e Arrondissement.

2022-05-01 21:00:00

Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône 30 La rencontre des deux équipes sera l’un des grands rendez-vous footballistiques de la saison. Match de Ligue 1 Uber Eats, jour 35. https://billetterie.om.fr/ La rencontre des deux équipes sera l’un des grands rendez-vous footballistiques de la saison. Orange Vélodrome 3 Boulevard Michelet Marseille 8e Arrondissement

