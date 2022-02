Match OM – Clermont Marseille 8e Arrondissement, 20 février 2022, Marseille 8e Arrondissement.

Match OM – Clermont Orange Vélodrome 3 Boulevard Michelet Marseille 8e Arrondissement

2022-02-20 – 2022-02-20 Orange Vélodrome 3 Boulevard Michelet

Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

15 L’Olympique de Marseille, descendant du Football Club de Marseille, crée deux ans plus tôt, est fondé le 31 août 1899 par René Dufaure de Montmirail.



Neuf titres de champion de France, dix Coupes de France, trois Coupes de la Ligue, deux Trophées des Champions et une Ligue des champions de l’UEFA composent le palmarès d’un des clubs les plus titrés et les plus populaires du football français.

Match de Ligue 1 Uber Eats , 25e journée.

https://billetterie.om.fr/marseilleexperience/fr

Orange Vélodrome 3 Boulevard Michelet Marseille 8e Arrondissement

