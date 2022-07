Match OM – Clermont Ferrand

2022-08-31 21:00:00 – 2022-08-31 15 Match de Ligue 1 Cazoo , 5e journée. Marseille rencontre le club Clermont Foot 63. Monument emblématique de Marseille, l’Orange Vélodrome fait régulièrement vibrer la ville lors de ses matchs de football. Match de Ligue 1 Cazoo , 5e journée. Marseille rencontre le club Clermont Foot 63. dernière mise à jour : 2022-07-06 par

