Match OM – Bâle Marseille 8e Arrondissement Marseille 8e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 8e Arrondissement

Match OM – Bâle Marseille 8e Arrondissement, 10 mars 2022, Marseille 8e Arrondissement. Match OM – Bâle Orange Vélodrome 3 Boulevard Michelet Marseille 8e Arrondissement

2022-03-10 21:00:00 – 2022-03-10 Orange Vélodrome 3 Boulevard Michelet

Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône 20 L’UEFA Europa League c’est 184 équipes qui disputent la compétition sur l’ensemble de la saison, dont au moins une appartenant à chacune des 55 associations membres de l’UEFA et 46 en provenance de l’UEFA Champions League .

L’équipe de Bâle est la deuxième plus titrée après l’équipe de Zurich : la rencontre promet d’être belle! L’OM rencontre le football club suisse pour disputer un match en huitième de finale de l’UEFA Europa Conference League. https://billetterie.om.fr/fr/footpro/43815/offre/billet-unite-conf-om-fc-bale?utm_source=WEBSITE&utm_medium=CALENDRIER&utm_campaign=BILLETTERIE-OM-2122-ORGANIC&utm_term=om-bale-conferenceleague-2122&utm_content=website-calendrier-gp-bale-2122 L’UEFA Europa League c’est 184 équipes qui disputent la compétition sur l’ensemble de la saison, dont au moins une appartenant à chacune des 55 associations membres de l’UEFA et 46 en provenance de l’UEFA Champions League .

L’équipe de Bâle est la deuxième plus titrée après l’équipe de Zurich : la rencontre promet d’être belle! Orange Vélodrome 3 Boulevard Michelet Marseille 8e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-03-07 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille 8e Arrondissement Autres Lieu Marseille 8e Arrondissement Adresse Orange Vélodrome 3 Boulevard Michelet Ville Marseille 8e Arrondissement lieuville Orange Vélodrome 3 Boulevard Michelet Marseille 8e Arrondissement Departement Bouches-du-Rhône

Marseille 8e Arrondissement Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille-8e-arrondissement/

Match OM – Bâle Marseille 8e Arrondissement 2022-03-10 was last modified: by Match OM – Bâle Marseille 8e Arrondissement Marseille 8e Arrondissement 10 mars 2022 Bouches-du-Rhône Marseille 8e Arrondissement

Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône