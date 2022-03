[MATCH] Moto-ball Houlgate Houlgate Catégories d’évènement: Calvados

2022-04-30 19:00:00 – 2022-04-30 Stade Émile Langlois 47 route de la vallée

Un spectacle unique vous attend ! Assistez au match Houlgate-Valréas en quart de finale de la coupe de France.

