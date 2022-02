Match international d’improvisation – LONDRES The Tabernacle Theatre Londres Catégories d’évènement: Grand Londres

The Tabernacle Theatre, le mercredi 16 mars à 19:30 £11-13 + frais de réservation

Les passionnés de l’humour et du théâtre sont invités à célébrer l’improvisation théâtrale où les improvisateurs vous emmèneront dans une autre dimension: celle de l’imagination, du rire et du délire! The Tabernacle Theatre 34-35 Powis Square, London W11 2AY Londres Notting Hill Grand Londres

