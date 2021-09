Pradines Pradines Lot, Pradines Match Improvisation Théâtre : les Truffes d’Olt (Pradines) VS les Keskonfé (Dax) Pradines Pradines Catégories d’évènement: Lot

Match Improvisation Théâtre : les Truffes d’Olt (Pradines) VS les Keskonfé (Dax) Pradines, 4 décembre 2021, Pradines. Match Improvisation Théâtre : les Truffes d’Olt (Pradines) VS les Keskonfé (Dax) 2021-12-04 20:30:00 – 2021-12-04 Salle Daniel Roques 1 Rue Daniel Roques

Pradines Lot Pradines Après plusieurs reports, les Truffes d’Olt reçoivent enfin avec un immense plaisir l’équipe des Keskonfé de Dax.

Depuis 10 ans, les Truffes d'Olt proposent des matchs d'improvisation théâtrale. Un concept de théâtre venu du Québec alliant le théâtre et le décorum des matchs de hockey sur glace (scène façon patinoire, maillot, arbitres, …). Les improvisateurs inventent une histoire autour d'un thème donné par un arbitre. Des contraintes supplémentaires comme « en mime » « ou « à la manière de Marcel Pagnol » pimentent l'histoire et forgent les personnages. Écoute, partage, lâcher-prise, esprit d'équipe sont autant de valeurs qui sont nécessaires pour pratiquer le théâtre d'improvisation. Une fois par mois, les Truffes d'Olt rencontrent d'autres troupes pour un match d'improvisation.

Nous jouerons pour le Téléthon! Venez nombreux!!!! Les Truffes D’olt dernière mise à jour : 2021-09-14 par OT CVL Saint-Cirq-Lapopie

