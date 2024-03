Match impro sud-ouest Episcènes Bizanos, vendredi 17 mai 2024.

Match impro sud-ouest Episcènes Bizanos Pyrénées-Atlantiques

Les ImproVocs rencontrent la troupe Kekonfé de Dax.

Une joute faite d’audace et d’éloquence pour le plaisir du public, amené à départager les deux équipes.

Arbitre et décorum sportifs seront présents pour une soirée ludique et décalée. Un incontournable. 8 8 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-17 20:30:00

fin : 2024-05-17

Episcènes 6 Rue René Olivier

Bizanos 64320 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

L’événement Match impro sud-ouest Bizanos a été mis à jour le 2024-03-18 par OT Pau