MATCH IMPRO FRANCE VS QUEBEC LNI ESPACE REPUBLIC CORNER Poitiers, mercredi 27 mars 2024.

MATCH D’IMPRO FRANCE (Quiproquos Poitiers) vs QUÉBEC (LNI Montréal) La LNI fait son retour ! La Ligue Nationale d’Improvisation de Québec est venue à Poitiers qu’une seule fois en 1981 ! Depuis, aucune équipe Poitevine ne les a rencontré. La LNI de Montréal a créé en 1977 le match d’improvisation et cette année Quiproquos Théâtre accepte de relever le défi de les rencontrer à nouveau dans un match qui s’annonce explosif !2 équipes de 4 comédiens et comédiennes pour improviser, 1 coach pour les motiver , 1 arbitre pour annoncer les thèmes et faire respecter les règles, 1 maître de cérémonie pour chauffer la salle et 2 musiciens pour vous ambiancer. Maître de cérémonie : Julien PlayeArbitre : Matthieu MasséMusiciens : Les deux du stade Valentin Lambert & Adrien Fossaert Équipe France Quiproquos PoitiersCharlotte Talbot, Hervé Guyonnet, Sonia Cardeilhac, Thomas DavailCoach : Thierry Bilisko Équipe Québec LNI MontréalMartin Boily, Brigitte Soucy, Laurianne S. Thibodeau et Yann AspirotCoach : Christian Brisson-Dargis

Tarif : 18.00 – 18.00 euros.

Début : 2024-03-27 à 20:00

ESPACE REPUBLIC CORNER 6, RUE DES BONNETIERS 86000 Poitiers 86