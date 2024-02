Match Fos Provence Basket Saint Chamond Palais des Sports Marseille 9e Arrondissement, samedi 2 mars 2024.

Match Fos Provence Basket Saint Chamond Palais des Sports Marseille 9e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Les performances sportives des BYers et l’accession en Pro B se sont construites sur des valeurs intrinsèques de partage, de fraternité et de responsabilité sociale. Un match à domicile ne se rate pas!

Let’s go les BYers! Les Provençaux rencontrent l’équipe de St Chamond les pour cette journée. Venez les encourager et assister à un match haut en couleur..Ce match est inclus dans le Pack Marseille Basket Series est composé de 4 épisodes inédits.



Nos BYers auront besoin de tout le soutien possible pour viser la victoire pour cette première au Palais des Sports de Marseille en 2024 ! Notre Fako sera présent pour vous divertir tout au long de la soirée. Et bien d’autres surprises ! 8 8 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02 20:00:00

fin : 2024-03-02

Palais des Sports 81 Rue Raymond Teisseire

Marseille 9e Arrondissement 13009 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur ticketing@provencebasket.com

L’événement Match Fos Provence Basket Saint Chamond Marseille 9e Arrondissement a été mis à jour le 2024-02-23 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille