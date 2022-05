Match football MYF – Thélissac

Match football MYF – Thélissac, 28 mai 2022, . Match football MYF – Thélissac

2022-05-28 – 2022-05-28 30e et dernière journée de championnat National 2 pour les seniors masculins du Moulins-Yzeure Foot dernière mise à jour : 2022-02-10 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville