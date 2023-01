Match du FCL XI contre Portet Lourdes Lourdes Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées

Lourdes

Match du FCL XI contre Portet Lourdes, 4 mars 2023, Lourdes . Match du FCL XI contre Portet 53 Chemin Lannedarre LOURDES au complexe sportif F. Abadie Lourdes Hautes-Pyrénées LOURDES 53 Chemin Lannedarre

2023-03-04 – 2023-03-04

LOURDES 53 Chemin Lannedarre

Lourdes

Hautes-Pyrénées Rendez-vous sur le terrain du complexe sportif F. Abadie de Lourdes le samedi 4 mars à 19h pour un match à domicile du Football Club Lourdais XI : FCL XI contre l’équipe de Portet ! fcl.xi@wanadoo.fr +33 5 62 94 73 58 LOURDES 53 Chemin Lannedarre Lourdes

dernière mise à jour : 2023-01-02 par

Détails Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées, Lourdes Autres Lieu Lourdes au complexe sportif F. Abadie Adresse Lourdes Hautes-Pyrénées LOURDES 53 Chemin Lannedarre Ville Lourdes lieuville LOURDES 53 Chemin Lannedarre Lourdes Departement Hautes-Pyrénées

Lourdes au complexe sportif F. Abadie Lourdes Hautes-Pyrénées https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lourdes/

Match du FCL XI contre Portet Lourdes 2023-03-04 was last modified: by Match du FCL XI contre Portet Lourdes Lourdes au complexe sportif F. Abadie 4 mars 2023 53 Chemin Lannedarre LOURDES au complexe sportif F. Abadie Lourdes Hautes-Pyrénées Hautes-Pyrénées Lourdes

Lourdes Hautes-Pyrénées