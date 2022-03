Match d’improvisations théâtrales Margny-lès-Compiègne Margny-lès-Compiègne Catégories d’évènement: Margny-lès-Compiègne

Oise

Match d’improvisations théâtrales Margny-lès-Compiègne, 5 mars 2022, Margny-lès-Compiègne. Match d’improvisations théâtrales Margny-lès-Compiègne

2022-03-05 – 2022-03-05

Margny-lès-Compiègne Oise Les Cipitrons ont la joie d’accueillir La CRIC de Lille à l’occasion d’un match d’improvisations théâtrales à Margny-Lès-Compiègne ! Le principe : Les équipes jouent des scènes d’improvisations théâtrales de courtes durées sur un thème donné. A la fin de chaque improvisation, c’est le public qui vote pour l’équipe qui l’a le plus envoûté ! Comme il s’agit d’un match, il y aura donc un arbitre qui s’assurera du respect des règles de chaque improvisation. L’événement sera orchestré par Skibilibop ! Les Cipitrons ont la joie d’accueillir La CRIC de Lille à l’occasion d’un match d’improvisations théâtrales à Margny-Lès-Compiègne ! Le principe : Les équipes jouent des scènes d’improvisations théâtrales de courtes durées sur un thème donné. A la fin de chaque improvisation, c’est le public qui vote pour l’équipe qui l’a le plus envoûté ! Comme il s’agit d’un match, il y aura donc un arbitre qui s’assurera du respect des règles de chaque improvisation. L’événement sera orchestré par Skibilibop ! cipitrons@gmail.com +33 6 79 41 66 85 Les Cipitrons ont la joie d’accueillir La CRIC de Lille à l’occasion d’un match d’improvisations théâtrales à Margny-Lès-Compiègne ! Le principe : Les équipes jouent des scènes d’improvisations théâtrales de courtes durées sur un thème donné. A la fin de chaque improvisation, c’est le public qui vote pour l’équipe qui l’a le plus envoûté ! Comme il s’agit d’un match, il y aura donc un arbitre qui s’assurera du respect des règles de chaque improvisation. L’événement sera orchestré par Skibilibop ! © Paul-Alexandre WASILEWSKI

Margny-lès-Compiègne

dernière mise à jour : 2022-03-01 par

Détails Catégories d’évènement: Margny-lès-Compiègne, Oise Autres Lieu Margny-lès-Compiègne Adresse Ville Margny-lès-Compiègne lieuville Margny-lès-Compiègne Departement Oise

Margny-lès-Compiègne Margny-lès-Compiègne Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/margny-les-compiegne/

Match d’improvisations théâtrales Margny-lès-Compiègne 2022-03-05 was last modified: by Match d’improvisations théâtrales Margny-lès-Compiègne Margny-lès-Compiègne 5 mars 2022 Margny-lès-Compiègne Oise

Margny-lès-Compiègne Oise