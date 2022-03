Match d’improvisations théâtrales Cipi VS Impro And Co Margny-lès-Compiègne Margny-lès-Compiègne Catégories d’évènement: Margny-lès-Compiègne

Oise

Match d’improvisations théâtrales Cipi VS Impro And Co Margny-lès-Compiègne, 2 avril 2022, Margny-lès-Compiègne. Match d’improvisations théâtrales Cipi VS Impro And Co Margny-lès-Compiègne

2022-04-02 20:30:00 – 2022-04-02 22:45:00

Margny-lès-Compiègne Oise Margny-lès-Compiègne 5 5 Les Cipitrons de Margny-Lès-Compiègne ont la joie de recevoir Impro And Co de La Rochelle à l’occasion d’un match d’improvisations théâtrales avec le soutien du service culturel de Margny-Lès-Compiègne ! Les deux équipes composées de 5 joueuses/joueurs improviseront des histoires, les personnages et la mise en scène ! Il s’agit bien d’improvisation théâtrales, les équipes n’auront donc absolument rien préparé à l’avance !

Qui dit « match » d’improvisations dit… Arbitre! Il fait régner l’ordre sur le terrain (de jeu…), siffle les fautes à grands coups de kazoo. Surtout, l’arbitre tirera un petit carton de sa poche sur lequel est écrit le thème de l’improvisation, la durée et les contraintes de jeu (catégorie de l’impro) à respecter. Ce rôle sera assuré par une nouvelle arbitre des Cipitrons.

Mais sans public… Il n’y a pas de match d’impro ! C’est le seul juge de la qualité et de l’imagination des comédiens. C’est lui qui vote, après chaque impro, pour l’équipe qui l’a envoûté. Le match sera musicalement orchestré par Skibilibop, musicien « 100% bootlegs, mashups & bastard pop » qui officie comme animateur radio de La Boîte à Mashups sur Graf’hit, C’Rock radio et Banquise FM ! Infos et réservations : 06 79 41 66 85 Les Cipitrons de Margny-Lès-Compiègne ont la joie de recevoir Impro And Co de La Rochelle à l’occasion d’un match d’improvisations théâtrales avec le soutien du service culturel de Margny-Lès-Compiègne ! Les deux équipes composées de 5 joueuses/joueurs improviseront des histoires, les personnages et la mise en scène ! Il s’agit bien d’improvisation théâtrales, les équipes n’auront donc absolument rien préparé à l’avance !

Qui dit « match » d’improvisations dit… Arbitre! Il fait régner l’ordre sur le terrain (de jeu…), siffle les fautes à grands coups de kazoo. Surtout, l’arbitre tirera un petit carton de sa poche sur lequel est écrit le thème de l’improvisation, la durée et les contraintes de jeu (catégorie de l’impro) à respecter. Ce rôle sera assuré par une nouvelle arbitre des Cipitrons.

Mais sans public… Il n’y a pas de match d’impro ! C’est le seul juge de la qualité et de l’imagination des comédiens. C’est lui qui vote, après chaque impro, pour l’équipe qui l’a envoûté. Le match sera musicalement orchestré par Skibilibop, musicien « 100% bootlegs, mashups & bastard pop » qui officie comme animateur radio de La Boîte à Mashups sur Graf’hit, C’Rock radio et Banquise FM ! Infos et réservations : 06 79 41 66 85 cipitrons@gmail.com Les Cipitrons de Margny-Lès-Compiègne ont la joie de recevoir Impro And Co de La Rochelle à l’occasion d’un match d’improvisations théâtrales avec le soutien du service culturel de Margny-Lès-Compiègne ! Les deux équipes composées de 5 joueuses/joueurs improviseront des histoires, les personnages et la mise en scène ! Il s’agit bien d’improvisation théâtrales, les équipes n’auront donc absolument rien préparé à l’avance !

Qui dit « match » d’improvisations dit… Arbitre! Il fait régner l’ordre sur le terrain (de jeu…), siffle les fautes à grands coups de kazoo. Surtout, l’arbitre tirera un petit carton de sa poche sur lequel est écrit le thème de l’improvisation, la durée et les contraintes de jeu (catégorie de l’impro) à respecter. Ce rôle sera assuré par une nouvelle arbitre des Cipitrons.

Mais sans public… Il n’y a pas de match d’impro ! C’est le seul juge de la qualité et de l’imagination des comédiens. C’est lui qui vote, après chaque impro, pour l’équipe qui l’a envoûté. Le match sera musicalement orchestré par Skibilibop, musicien « 100% bootlegs, mashups & bastard pop » qui officie comme animateur radio de La Boîte à Mashups sur Graf’hit, C’Rock radio et Banquise FM ! Infos et réservations : 06 79 41 66 85 Paul-Alexandre WASILEWSKI

Margny-lès-Compiègne

dernière mise à jour : 2022-03-28 par

Détails Catégories d’évènement: Margny-lès-Compiègne, Oise Autres Lieu Margny-lès-Compiègne Adresse Ville Margny-lès-Compiègne lieuville Margny-lès-Compiègne Departement Oise

Margny-lès-Compiègne Margny-lès-Compiègne Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/margny-les-compiegne/

Match d’improvisations théâtrales Cipi VS Impro And Co Margny-lès-Compiègne 2022-04-02 was last modified: by Match d’improvisations théâtrales Cipi VS Impro And Co Margny-lès-Compiègne Margny-lès-Compiègne 2 avril 2022 Margny-lès-Compiègne Oise

Margny-lès-Compiègne Oise