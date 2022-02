Match d’improvisations Gien Gien Catégories d’évènement: Gien

Gien Loiret Le samedi 26 février à 20h30, premier match d’improvisation de la saison à Gien pour Les Emotifs Associés! Un match d’impro c’est quoi ? C’est d’abord et avant tout, un spectacle de théâtre totalement improvisé. Mais, pour mettre un peu de piment à tout ça, il y a deux équipes de 6 joueurs qui s’affrontent pour gagner le vote du public.

Ça se passe à la salle 401 du centre Anne de Beaujeu, belle salle de 180 places!

Pour ce match, nous recevrons nos copains de l’équipe d’Etampes, Les Anominou’s. Tout public

Pass sanitaire obligatoire

Entrée:

+12 ans : 5 euros

-12ans : gratuit

Infos et réservations au 06 15 91 77 71

Billeterie en ligne sur BilletWeb.fr

