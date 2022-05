Match d’improvisation Thue et Mue Thue et Mue Catégories d’évènement: Calvados

Thue et Mue Calvados Pour clôturer la 1ère édition du Festival Théâtre Jeunes Amateurs, la ligue d’improvisation Macédoine présentera un match d’impro.

Pour clôturer la 1ère édition du Festival Théâtre Jeunes Amateurs, la ligue d'improvisation Macédoine présentera un match d'impro.

L'association Macédoine a été créée en 1997. Les membres de cette compagnie, attachés à une forme de création spontanée, ne tarderont pas s'intéresser à à l'improvisation théâtrale. La ligue d'impro de Macédoine est alors fondée en 2003. En spectacle, l'intérêt de l'improvisation devient le témoin d'une démarche créative, sans répétition préalable. La production est brute et éphémère laissant place à l'imperfection. L'association est liée à la MJC du Chemin Vert avec laquelle elle partage les valeurs de l'éducation populaire.

