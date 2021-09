Épinal Épinal Épinal, Vosges MATCH D’IMPROVISATION – THEATRE Épinal Épinal Catégories d’évènement: Épinal

MATCH D’IMPROVISATION – THEATRE Épinal, 11 septembre 2021, Épinal. MATCH D’IMPROVISATION – THEATRE 2021-09-11 20:00:00 20:00:00 – 2021-09-11 23:00:00 23:00:00 Auditorium de la Louvière 11 rue de la Louvière

Épinal Vosges 5 EUR La grande troupe du GICLE d’Epinal affrontera la non moins grande troupe IMPRODISIAQUE de Nancy pour un combat sans merci !!!

Entrée à partir de 20h à l’auditorium de La Louvière d’Epinal.

Début du match à 20h30 – 2 x 45 min avec entracte

Buvette sur place 5 euros adulte et 2 euros – de 18 ans

PASS sanitaire demandé à l’entrée pour les adultes. +33 6 89 14 17 93 http://agirensembledental.wixsite.com/epinal Agir Ensemble dernière mise à jour : 2021-09-06 par

