Sarrebourg Moselle Sarrebourg A vos matchs ! Prêt ? Partez ! Les matchs d’improvisation reprennent ! Pour ce premier rendez-vous, la Compagnie Sans Diego sera opposée aux strasbourgeois de Le Petrin, samedi 30 avril 2022, à 20h30, au centre socioculturel de Sarrebourg. Entrée : 5€ our les plus de 6 ans. Réservation par téléphone (07 51 61 54 27) ou par internet via Helloasso. sadic.impro@gmail.com +33 7 51 61 54 27 https://www.helloasso.com/associations/sadic/evenements/match-d-improvisation-sans-diego-vs-le-petrin Libre de droits – Fun4All pour Pixabay

