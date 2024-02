Match d’improvisation théâtrale Salle Raoul Masquelier Villeneuve d’Ascq, samedi 24 février 2024.

Match d’improvisation théâtrale Le samedi 24 Février 2024, à la salle Raoul Masqueliez, se tiendra un match d’improvisation théâtrale entre la ligue Impropulsion et la ligue d’improvisation « Trompe l’œil ». Samedi 24 février, 18h30 Salle Raoul Masquelier Tarifs: plein 6 €, réduit 4 € gratuit moins de 12 ans/ spectacle ados gratuit

Le samedi 24 Février 2024 à 20h30, à la salle Raoul Masqueliez de Villeneuve d’Ascq, se tiendra un match d’improvisation théâtrale entre la ligue Impropulsion et la ligue d’improvisation « Trompe l’œil ». Sous la maîtrise d’un arbitre intransigeant et de ses assesseurs, le public pourra voter pour les plus belles histoires élaborées en direct live par des comédiennes et comédiens inspirés et inspirants.

En première partie (18h30), les élèves du club d’improvisation du collège Arthur Rimbaud s’affronteront dans le décorum de la patinoire propre à ce type de prestation.

Salle Raoul Masquelier 167 rue Jules Guesde Villeneuve d'Ascq 59650 Flers Bourg Nord Hauts-de-France

