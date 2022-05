Match d’improvisation théâtrale Captieux Captieux Catégories d’évènement: Captieux

12 EUR Concept mythique importé du Québec, le match d'impro reste le spectacle phare des improvisateurs. Dans une mini-patinoire de hockey sur glace, le match est la rencontre de 2 équipes de comédiens. Sous l'œil d'un arbitre garant du beau jeu et d'un public complice qui vote et décerne la victoire, les comédiens improvisent des scènes aux thématiques imposées. Chant des hymnes, maillots de sport, pénalités, remise d'étoiles… tout le décorum est calqué sur le sport, au service d'un spectacle participatif. Ambiance garantie !

+33 5 56 65 60 31

