Match d'improvisation théâtrale Capbreton, 18 février 2022

Le Circus 9 rue du Hapchot Capbreton

2022-02-18 20:30:00 – 2022-02-18 23:00:00

Capbreton Landes Capbreton

EUR 8 L’hiver s’est installé, et les SOLYCATE débarquent à nouveau au Circus, pour une compétition digne des sports d’hiver !

Dans une ambiance survoltée et très hivernale, les comédien.ne.s de Solycate, divisés en deux équipes, vont s’affronter sur scène, sur différents thèmes, une catégorie annoncée et un temps limité. ????

Chaque improvisation est soumise au vote du public sous le regard impitoyable et impartial de l’arbitre !

Alors, plutôt Skis ou plutôt Raquettes ? Venez soutenir votre camp et passer un moment plein d’énergie et d’émotions !

Match d’Impro SOLYCATE « Skis vs Raquettes »

Solycate

Le Circus 9 rue du Hapchot Capbreton

