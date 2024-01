Match d’improvisation théâtrale Baigts-de-Béarn, samedi 24 février 2024.

Match d’improvisation théâtrale Baigts-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Deux équipes de cinq joueurs se font face, et elles doivent créer ensemble de belles histoires improvisées. Pas de texte, pas de costume ! De part et d’autre de la scène, les joueurs n’ont que quelques secondes pour réfléchir avant de s’élancer. Le tout sous l’œil d’un imperturbable arbitre, qui donne des thèmes, des contraintes, un temps et qui peut même siffler des fautes ! Du rire aux larmes, vous passerez par toutes les émotions pendant le match !

Sur l’invitation de l’amicale laïque de Baigts-de-Béarn, les OVNI (Orthéziens Victimes d’un Naufrage d’Improvisation) reçoivent les Solycate de Capbreton.

Salle de l’Amicale Laïque

Baigts-de-Béarn 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Début : 2024-02-24 20:30:00

fin : 2024-02-24



