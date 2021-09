Roubaix Salle Richard Lejeune Nord, Roubaix Match d’improvisation solidaire Salle Richard Lejeune Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

Match d’improvisation solidaire Salle Richard Lejeune, 25 septembre 2021, Roubaix. Match d’improvisation solidaire

Salle Richard Lejeune, le samedi 25 septembre à 19:00

2 équipes qui s’affrontent autour de thèmes imposés par l’arbitre. Le public vote à chaque fin de scènettes. Fou rire garenti ! Match au profit d’une école maternelle au Burkina Faso et d’une troupe d’improvisation composée de jeunes collégiens roubaisiens.

entrée payante 5€

Théâtre Salle Richard Lejeune 21 rue d’Anzin 59100 Roubaix Roubaix Est Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-25T19:00:00 2021-09-25T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu Salle Richard Lejeune Adresse 21 rue d'Anzin 59100 Roubaix Ville Roubaix lieuville Salle Richard Lejeune Roubaix