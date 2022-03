Match d’improvisation Monts, 2 avril 2022, Monts.

2022-04-02 – 2022-04-02

Monts Indre-et-Loire Monts

C’est l’un des rendez-vous incontournables de la saison culturelle montoise depuis près de vingt ans. Plus qu’un spectacle, le match d’improvisation est une véritable expérience théâtrale pour toute la famille. Le principe est simple : deux équipes de six comédiens s’affrontent dans une patinoire à partir de thèmes, de catégories et dans un temps imparti. Le tout imposé par un arbitre (presque) toujours juste et bienveillant. Les joutes verbales, les situations cocasses et les performances artistiques s’enchaînent alors dans un rythme effréné mais toujours dans le respect des règles. L’inspiration et l’inventivité seront récompensées par le public qui distribuera les points au fil de la soirée. À consommer sans modération !

