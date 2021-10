Match d’improvisation Monts, 16 octobre 2021, Monts.

Match d'improvisation 2021-10-16

Monts Indre-et-Loire Monts

8 10 EUR Vous avez raté le premier match de la saison ? Qu’à cela ne tienne, une seconde chance vous est offerte. L’équipe du Chat Perché et leurs invités se préparent à mettre vos zygomatiques à rude épreuve dans des faces à faces toujours plus créatifs, déjantés et cocasses. Les deux équipes n’auront qu’un objectif : vous séduire et gagner des points à chaque manche. Et tous les moyens – artistiques – seront bons pour ça ! Attention cependant car l’arbitre veille aux fautes et sanctionnera ceux qui ne respecteront pas les règles ou les thèmes imposés. Mais finalement, dans ce joyeux bazar, vous seuls aurez le dernier mot !

culture@monts.fr https://monts.fr/fr/rb/523226/match-dimprovisation-novembre

Service culturel Ville Monts

dernière mise à jour : 2021-10-01 par