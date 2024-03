Match d’improvisation Théâtre Marie-Jeanne Marseille 6e Arrondissement, samedi 23 mars 2024.

Le théâtre Marie-Jeanne vous convie à son rendez-vous annuel de « L’Heure en plus ».

Samedi 23 mars nous aurons l’immense honneur de jouer avec les Guignols de l’Impro ! Les deux équipes, aussi fraîches que bouillonnantes vous feront voyager au cœur du merveilleux pays improvisé ! Le départ est prévu à 20h30 sur le quai du théâtre Marie-Jeanne !



Préparez vos chaussettes et venez participer à ce match d’improvisation exceptionnel !



Qui ? Les Guignols de l’Impro vs Le Bruit Qui Court.

Quoi ? Un match d’impro à la fois sanglant et plein de tendresse.



(Attention, l’improvisation peut provoquer rires, sourires, tristesse et joie) 5 5 EUR.

Début : 2024-03-23 20:30:00

fin : 2024-03-23

Théâtre Marie-Jeanne 56 rue Berlioz

Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

